الحكم بتعويض موظفة في السفارة القطرية بلندن بعد تعرضها للتحرش من قبل سفير الدوحة

كشفت تقارير صحفية، اليوم (الجمعة)، عن وقائع خطيرة تتعلق بالسفارة القطرية في لندن، في مزاعم تتضمن جرائم جنسية بحق موظفة بريطانية.

وقال جاك مالفرن، في تقرير لصحيفة “التايمز”، إن هناك “دبلوماسيون في سفارة قطر يمارسون ضغوطا على موظفة بريطانية لممارسة الجنس”.

ويضيف الكاتب موضحا أن “مساعدة شخصية في سفارة قطر في لندن حصلت تعويض قدره 400 ألف جنيه استرليني (515.22 دولار تقريبا) بعد تعرضها لضغوط ومضايقات لممارسة الجنس، وتنسيق حفلات للجنس الجماعي”.

ونقل الكاتب عن الموظفة، والتي تدعى ديان كينغسون (58 عاما)، تصريحاتها للمحكمة، حول مساعي السفير القطري فهد المشيري في لندن، مرار، لممارسة الجنس معها. مشيرة إلى أنه عندما رفضت، وجه اهتمامه لابنتها التي كانت في التاسعة عشر آنذاك.

وأضافت “كينغستون”، للمحكمة، أن “دبلوماسيا بارزا آخر ضغط عليها لتنظيم حفلات جنس جماعي والسفر معه إلى كوبا في عطلة”. بحسب تقرير لـ”بي بي سي”.

واستطردت “كينغسون”، وهي بريطانية نشأت في اليمن ومطلقة وأم لابنين، موضحة للمحكمة أن سفير قطر “المشربي” حاول ممارسة الجنس معها في جناح إقامته، ووصف لها بالتفصيل كيف فض عذرية فتيات ودعاها لمضغ القات، على أمل إثارتها جنسيا.

وقررت المحكمة أن الدبلوماسيين القطريين نظروا إلى كينغسون على أنها “على استعداد لممارسة الجنس مع زملاء من الرجال” لأنها لم تكن مسلمة. ما أدى إلى وصول كينغسون إلى حافة الانتحار، بسبب محنتها.

كما قضت المحكمة، بحسب تقرير “التايمز”، بمنح “كينغسون” تعويضا قدره 388920 ألف جنيه استرليني (حوالي 515 ألف دولار)، بعد تعرضها لحملة وصفتها بـ”الشرسة والحقودة”، من التحرش الجنسي والتمييز الديني، واختتمت بفصلها من عملها.