“مدني مكة” يحذر من التقلبات الجوية.. والأرصاد تنبه من أمطار رعدية على الباحة

دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، اليوم الجمعة، وفقًا للنشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المتضمنة (احتمالية هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، أتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة- العاصمة المقدسة – الجموم.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم نايف الشريف، بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبعد عن التمديدات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناءالبرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات المخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى مساء يوم الأحد القادم.

من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.