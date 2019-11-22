غدًا.. ضمك يلتقي التعاون والأهلي يواجه الفيصلي في الجولة الـ10 من دوري المحترفين

تستكمل غدًا السبت، مواجهات الجولة العاشرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، حيث يحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية عند الـ 3:30م، مواجهة ضمك صاحب المركز السادس عشر بـ 4 نقاط، بضيفه التعاون الذي يحتل المركز الخامس بـ 16 نقطة.

ويحل فريق الفيصلي صاحب المركز الرابع، ضيفًا على الأهلي الذي يحتل المركز الثالث بفارق الأهداف، كون الفريقين يمتلكان 17 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة عند الساعة 7:40م، فيما تأجلت مباراة الهلال والعدالة من هذه الجولة إلى الـ12 من شهر ديسمبر المقبل، بسبب ارتباط الهلال بخوض إياب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الأحد المقبل ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني.