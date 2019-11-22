الدوري الإسباني.. ريال سوسييداد أمام ريال مدريد غدًا

يحل فريق ريال سوسييداد ضيفا على ريال مدريد غدًا في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، باحثا عن تعزيز موقعه ليكون بين الأربعة الأوائل في صدارة الترتيب.

ويلعب فريق برشلونة مع ليغانيس غدًا ، وأتلتيكو مدريد مع غرناطه ، وريال بيتيس أمام فالنسيا .

ويحل اشبيلية على بلد الوليد بعد غد الأحد في ختام المرحلة آملا في حصد ثلاث نقاط والتنافس على الصدارة بحيث يبتعد بفارق نقطة يتيمة عن برشلونة وريال مدريد.