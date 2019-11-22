القبض على مواطن عشريني أطلق النار على معهد تعليم خاص بحفر الباطن

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن دوريات الأمن باشرت عند الساعة (40: 01) من مساء الخميس الموافق 1441/3/24 بلاغًا عن تعرض معهد تعليم خاص بمحافظة حفر الباطن لإطلاق نارٍ بسلاح رشاش من أحد الأشخاص إثر خلاف بينه وبين العاملين بالمعهد، حيث تم القبض عليه، مواطن عشريني، وضبط سلاح الجريمة بحوزته، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

وأعلنت شرطة المنطقة الشرقية، عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.