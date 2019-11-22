مغردون يتفاعلون مع ظهور ولي العهد بـ”الجاكيت”.. وتزايد زيارات المتاجر الإلكترونية #جاكيت_ولي_العهد #محمد_بن_سلمان_في_الفورميلا

لفت “الجاكيت” الذي ارتداه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال ظهوره الأخير، اليوم الجمعة، في انطلاقة الجولة الافتتاحية لبطولة “إيه بي بي فورمولا إي” للسيارات الكهربائية في دورتها الثانية في المملكة بمدينة الدرعية، انتباه المغردين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وبعد ظهور ولي العهد بـ”الجاكيت”، بدأ المغردون في البحث عنه رغبة في شرائه، حتى تمكنوا من الوصول إليه بالمتاجر الإلكترونية التي شهدت زيادة كبيرة في عدد الزيارات، بحثًا عن “الجاكيت”.

يذكر أن العاصمة الرياض شهدت موجة برد مفاجئة خلال اليومين الماضيين، ما دفع الكثيرين إلى إظهار الملابس الشتوية وشرائها مع هذه الموجة المفاجئة.