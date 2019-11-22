“الهلال الأحمر” بمحافظة جدة تستعد للأمطار

اتخذت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، على ضوء تقرير الرئاسة العامه للأرصاد وحماية البيئة للحفاظ على سلامة الأرواح والتي تشير لتوقعات تعرض الأجواء لموجة من التقلبات الجوية تتسبب في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تتاثر بها عدد من المناطق منها منطقة مكة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لمواجهة مثل هذه الأخطار.

كما جهزت مراكز إسناد بفرق إسعافية متمركزة بعدة أماكن بالمحافظة لمواجهة أي طارئ لا سمح الله.

ووجهت هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المملكة.

وأهاب عبد الله أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي للهيئة بمحافظة جدة بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وعدم الخروج من المنزل في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة ولطلب الخدمة الإسعافية الاتصال على 997 والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات في الطرقات وقت هطول الأمطار.