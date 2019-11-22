مظاهرات العراق.. مقتل 4 محتجين على يد الأمن في بغداد

قتلت قوات الأمن العراقية، أربعة محتجين في بغداد، اليوم الجمعة، وفرقت عنوة محتجين

يسدون ميناء أم قصر الرئيسي القريب من البصرة.

وذكرت مصادر بالشرطة، أن قوات الأمن فتحت النار وأطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين عند جسر بوسط بغداد، ولقي شخصان حتفهما بعد إصابات بالرصاص وقتل آخران نتيجة تصويب قنابل الغاز مباشرة على رأسيهما.

وفي الجنوب، أعادت قوات الأمن العراقية فتح ميناء أم قصر بعدما فرقت بالقوة محتجين كانوا يغلقونه.

وذكرت مصادر في الميناء لـ”رويترز”، أن العاملين تمكنوا من دخوله لأول مرة منذ أن أغلقه محتجون يوم الإثنين، لكن العمليات لم تستأنف على النحو المعتاد بعد.

وقتل ما لا يقل عن 330 شخصًا منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوب العراق في مطلع أكتوبر تشرين الأول في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يرون أنها مسؤولة عن الفساد وتخدم مصالح أجنبية بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم.

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