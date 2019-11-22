تقارير أجنبية: وثائق “علم قطر بهجمات السفن” تؤكد زيف دعوتها لاستقرار المنطقة

أفادت تقارير أجنبية، الجمعة، بأن الوثائق التي تثبت أن قطر لديها معرفة متقدمة بهجمات مليشيا الحرس الثوري الإسلامي الإيراني على السفن الدولية في الخليج العربي في وقت سابق من هذا العام، تؤكد أن الدوحة لا تريد الاستقرار للمنطقة كما تدعي.

وأشار تقرير المخابرات الغربية إلى أدلة “موثوق بها” على أن “وحدة قوات الحرس الثوري الإيراني مسؤولة عن هجمات ميناء الفجيرة، وعناصر الحكومة المدنية في إيران، وكذلك دولة قطر، كانت على علم بأنشطة الحرس الثوري الإيراني”.

كانت هناك علامات تحذيرية منذ فترة طويلة على أن تعهدات الدوحة بالتحالف مع الغرب تبدو جوفاء. إننا نواجه أدلة مستمرة على دعمها للجماعات الإرهابية، مثل المزاعم الأخيرة ضد مصرف الريان القطري ودوره في تمويل التطرف. كما برزت قطر كداعم رئيسي للإخوان وحماس في غزة. هذه ليست أفعال حكومة ملتزمة بالعمل الجاد ضد أيديولوجيات الكراهية، وفقا للتقارير الأجنبية.

يثير احتمال أن يكون لدى قطر معرفة مسبقة محددة بالهجوم الوشيك على القوات الغربية والقوات المتحالفة التي تهدد سلامة البحارة الأبرياء ولا تفعل شيئًا حيال ذلك، قلقا كبيرا لدى الغرب.

لم يكن بوسع قطر أن تعرف أن تدمير الحرس الثوري المتهور لن يتسبب في وفيات. ومع ذلك ، سمحوا للعملاء الإيرانيين بتنفيذ أعمال تخريبية دون عوائق.