الدفاع المدني يحذر أهالي المدينة من أمطار وسيول

حذر المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، عميد خالد مبارك الجهني، من هطول الأمطار والسيول على منطقة المدينة المنورة.

ووفقا للنبيه الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فإن هناك هطول أمطار متوسطة رعدية قد تصحب بتساقط البرد مع نشاط في الرياح السطحية بسرعة ( ٤٥ كم / س ) مثيرة للأتربة و الغبار وجريان للسيول و شبه انعدام في الرؤية.

وقالت الهيئة في تنبيهاها إن بداية الحالة الجمعة الموافق :-١٤٤١/٠٣/٢٥هـ .. ٢٠١٩/١١/٢٢ م، وحتى يوم الاثنين الموافق ١٤٤١/٣/٢٨، وتشمل المدينة المنورة ومحافظات ( الحناكية – المهد -وادي الفرع ).

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين بالتقيد بالآتي :-

– توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع ارشادات السلامة التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة .

– عدم الخروج من المنازل الا للضرورة و عدم المجازفة بعبور الاودية ومواقع تجمعات المياة حتى وان كان تدفق المياه بها محدوداً أو كانت المركبات ذات دفع رباعي لخطورة إجتراف المياه لها وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركة و اللوحات الاعلانية و واجهات المباني الكلادينج .

– متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات و تحذيرات جوية على موقع هيئة الارصاد وحماية البيئة.

وتؤكد مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة أنها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من مستجدات و تغيرات في الحالة الجوية، و التنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد واعداد خطط الطوارئ و عمل غرف الطوارئ ولجان التنسيق واللجنة الفورية بالمدينة المنورة و المحافظات.