بعد اعتداءات السفن.. هل كانت قطر تعرف مسبقا بالهجمات على مواقع النفط السعودية؟

أفاد تقرير لموقع “أويل برايس” بأن قطر إذا كانت تعلم أن إيران ستهاجم السفن في الخليج ورفضت تحذير حلفائها فإن ذلك يثير تساؤلا مهما بشأن علم الدوحة أيضا بالهجمات على مواقع نفطية في المملكة العربية السعودية.

واستند التقرير الأجنبي على ما نشره موقع فوكس نيوز مؤخراً بأن تقرير المخابرات الأمريكية الذي تم تسريبه يؤكد أن قطر علمت في وقت مبكر أن إيران ستهاجم أربع ناقلات في خليج عمان في مايو، لكنها فشلت في إخطار حلفائها المعرضين للخطر.

استهدفت هجمات مايو اثنتين من ناقلات النفط في المملكة العربية السعودية، وكلاهما يقع بالقرب من نقطة تفتيش النفط الحرجة في مضيق هرمز ، وكلاهما لحقت بهما أضرار “كبيرة”، وكانت السفينتان الأخريان ناقلة نرويجية وسفينة وقود للإمارات العربية المتحدة.

يبدو أن تقرير المخابرات ، الذي لم يُنشر على الملأ ، شق طريقه إلى سناتور فرنسي قال إن الوثائق “مقلقة للغاية” ومشرعة بريطانية قالت إن محتويات التقرير “مزعجة للغاية”. كلاهما كان يرسل التقرير لأعلى سلاسل لكل منهما لإلقاء نظرة فاحصة.

ومازال لم يعترف أي شخص من داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكي رسميًا بالتقرير أو بمحتوياته.

اشترت قطر ، في السنوات الأخيرة ، عددًا كبيرًا من الأسلحة من فرنسا ، ومحطة القيادة المركزية للولايات المتحدة في قطر ، ووجودها العسكري البالغ قوامه 10000 فرد في قاعدة العديد الجوية القطرية هو ميزة أمنية تفتخر بها قطر في الوقت الحالي، لكن يبدو أن الأمر سيتغير بعد التسريبات الأخيرة.

لقد قام الرئيس الأمريكي ترامب بالفعل بتحذير قطر، حيث وصفها أولاً بأنها “ممول للإرهاب على مستوى عالٍ للغاية”.