“تعليم القريات” تصدر توضيحًا بشأن “فيديو المشاجرة الطلابية”

أصدر المتحدث الرسمي لإدارة تعليم القريات د. معاوية الكويليت، بيانا بشأن فيديو المشاجرة الطلابية المنشور على أنه بإحدى مدارس القريات.

وقال: “بناء على الاستفسارات التي وردت إلينا من مجموعة من الزملاء الإعلاميين حول ما نشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو ذكر أنه مشاجرة طلابية وضرب قائد مدرسة غطي الثانوية بمحافظة القريات، نؤكد أن هذا الخبر غير صحيح ولا علاقة لجميع مدارس تعليم القريات والقرى التابعة لها بالفيديو المنشور”.

وأهابت إدارة التعليم بالقريات بجميع الزملاء الإعلاميين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة في نشر الأخبار وتؤكد بمتابعة الحسابات التي تقوم بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة قانونيا بالرفع للجهات الرسمية.