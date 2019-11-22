على غرار مباراة الاتفاق والعدالة.. اشتباه بتلاعب إدارة الشباب بعدد الحضور الجماهيري في مباراة الفيحاء

تفاجأت الجماهير الرياضية بإعلان نادي الشباب تجاوز الحضور الجماهيري لمباراة فريقهم الليلة أمام الفيحاء لأكثر من 10 آلاف مشجع فيما تظهر الصور أن العدد أقل من ذلك بكثير.

وأعلن نادي الشباب بمباراته التي جرت مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ضمن الجولة العاشرة أمام الفيحاء، عن عدد حضور جماهيري تجاوز 10118 مشجع فيما أكد مصدر خاص لـ”الوئام”، أن العدد الفعلي لا يصل إلى 3000 مشجع كأعلى تقدير وهو ما وضحته الصور الخاصة بالمباراة والنقل التلفزيوني ما يثير الشك حول اعتماد الرقم المذكور وكيف وصل للرقم المعلن.

يذكر أن نادي الاتفاق كان قد أعلن بالجولة الثامنة عن حضور جماهير مباراته أمام العدالة بعدد غير صحيح وذلك بعملية إدخال التذاكر بشكل متكرر لزيادة عدد الحضور للمباراة، من أجل الحصول على الدعم المالي بطريقة غير نظامية.

وقررت الهيئة بحسب بيان رسمي صدر أمس، حرمان نادي الاتفاق من الدعم المالي الخاص بالحضور الجماهيري لمباراته أمام العدالة، وإنذار النادي بعدم تكرار مثل هذه الممارسات.

ومن موقع تويتر طالب عدد من النشطاء هيئة الرياضة بمراجعة آلية دعم الأندية عبر الحضور الجماهيري وإيقاف التجاوزات التي تضر بسمعة الدوري.

وقال حساب “أبو ثامر”: “فضيحة في مباراة الشباب والفيحاء الحضور الجماهيري قليل جدا ولم يتجاوز بالكثير 5 آلاف والإعلان أن الحضور عشرة آلاف عيب الكذب ⁧‫#الشباب_الفيحاء‬⁩، أما حساب سعد البقمي قال: “رقم غير صحيح وهذا يدل على تلاعب بالرقم المعلن ونطالب الجهات المسؤولة بالتحقيق”.