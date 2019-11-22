الجارديان: #اكتتاب_أرامكو أكبر الشركات الربحية في العالم اجتذب جيشًا من البنوك الدولية

أفاد تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية بأن شركة أرامكو السعودية قامت بتوظيف 25 بنكًا تقريبًا للعمل على إدراجها في سوق الأوراق المالية الواحدة.

وأضاف التقرير أن الشركات عادة تستأجر بين بنك واحد وثلاثة بنوك لأول مرة في السوق. لكن إدراج أكثر الشركات ربحية في العالم قد اجتذب جيشًا من البنوك الدولية حريصة على العمل في واحدة من أكبر الاكتتابات العامة في التاريخ.

ستعمل شركة النفط المملوكة للدولة البالغ عددها 25 بنكا كمحاسبين للصفقة، والتي قد تجمع حوالي 25 مليار دولار (19.3 مليار جنيه إسترليني) للحكومة السعودية عندما يبدأ التداول في أوائل الشهر المقبل. يقوم موظفو الحسابات بترتيب واتخاذ أوامر لإصدار الأسهم.

وتمتلك أرامكو، أغنى شركات العالم وأكثرها ربحية، 200 مليار سهم، ما يعني أن قيمتها تحدّدت بين 1,6 و1,7 تريليون دولار.

وقال مصرفيون عاملون في الصفقة إنهم واثقون من أن هناك أكثر من طلب محلي كافٍ لضمان نجاح الصفقة في التقييم المقترح.