الاتحاد يبحث عن لاعبين من البرازيل وتشيلي

يسعى نادي الاتحاد السعودي لإيجاد موطئ قدم له في أمريكا اللاتينية، وهو الأمر الذي بدأ يحدث بفضل اتجاهه لضم لاعبين من البرازيل وتشيلي.

ولا يحوذ ثاني أكبر نادي في الدوري السعودي على اهتمام كبير للغاية في وسائل الإعلام اللاتينية، رغم بدء ذكر اسمه في دولتي البرازيل وتشيلي، وفقاً لبيانات موقع sponsor.online الإلكتروني.

ووفقاً للموقع، الذي يقارن بين الفرق والعلامات، فإن 26% من جمهور الفريق السعودي من أمريكا اللاتينية بواقع 15% من تشيلي، و11% من البرازيل.

ولم يعد الأمر يقتصر على الإحصاءات الرقمية فقط، فمارسيلو جروهي البرازيلي حارس مرمى الاتحاد لديه 800 ألف متابع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وهو ما يعد إضافة بالطبع للفريق السعودي.

ودفع ذلك الاتحاد الإسباني لكرة القدم لتوقيع اتفاق مع السعودية من أجل إقامة كأس السوبر الإسباني بين موسمي 2020 و2022.