مقتل 24 داعشياً في دير الزور

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قتلت شخصين مجهولا الهوية، يعتقد أنهم من خلايا تنظيم داعش الإرهابي.

وأشار المرصد إلى قوات قسد اعتقلت أكثر من 22 شخصاً خلال عملية أمنية نفذتها مدعومة بطائرات التحالف الدولي في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرق، صباح اليوم السبت 23 نوفمبر (تشرين الثاني).

ويشهد ريف دير الزور الذي تسيطر عليه قسد فلتاناً أمنياً، وانتشار خلايا لتنظيم داعش الإرهابي.

وذكر المرصد السوري قبل ساعات، أن قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من طيران التحالف الدولي في سوريا نفذت حملة دهم في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.

وأفادت مصادر بأن قوات من قسد والتحالف الدولي اشتبكت مع عدة مطلوبين أثناء محاولة اعتقالهم، وقصف الطيران المروحي التابع للتحالف الدولي منزل أحد الأشخاص، ما أدى لإصابته وإصابة زوجته، واعتقلت قسد نحو 5 أشخاص في بلدة ذيبان بينهم عناصر سابقة في تنظيم داعش الإرهابي.