“التعليم” توجه بإقامة محاضرات وورش للمعلمين وقادة المدارس والمشرفون لشرح بنود لائحة تقويم الطالب

وجهت وزارة التعليم جميع إداراتها التعليمية في المناطق والمحافظات بتنفيذ لقاءات وورش وذلك لتفسير لائحة تقويم الطالب والمذكرة التفسيرية لها.

وتضمن تعميم حصلت “الوئام” على نسخة منه بشأن تعديل لائحة تقويم الطالب والمذكرة التفسيرية ان القرار الصادر جاء إيمانا بأهمية دور الإشراف التربوي في متابعة تطبيق التعميم في مدارس المرحلة الابتدائية التابعة لإدارتكم التعليمية، وحرصا على جودة التطبيق وتحقيق الغايات.

وبحسب التعميم فإن الوزارة وجهت المختصين في إدارات وأقسام الإشراف التربوي التابعين للادارات التعليمية بتنفيذ ومتابعة الآتي:

عقد لقاءات وإقامة ورش عمل لكافة المعنيين بالتنفيذ والمتابعة (المعلمون، القيادات

المدرسية، مشرفو التخصصات المواد العلوم الشرعية ، اللغة العربية، الرياضيات، العلوم،

الدراسات الاجتماعية والوطنية)؛ لشرح بنود اللائحة، وآليات التطبيق من حيث تنفيذ أعمال الاختبارات وبنائها وتحليل نتائجها، وآلية تقويم الطلاب في درجات أعمال السنة.

وحفز القيادات المدرسية، ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين على متابعة تطبيق

اللائحة وفق ما ورد في بنودها، وتوثيق ورصد المرئيات والملحوظات.

وحصر الاحتياجات المهنية للمشرفين التربويين وقادة ووكلاء المدارس والمعلمين.

على أن يتم توثيق كل ما سبق وفق النموذج المرفق والرفع به إلكترونيا في نهاية

الفصلين الدراسيين من هذا العام 1441 هــ على البريد الإلكتروني للإدارة العامة

للإشراف التربوي (بنين، بنات).