غدا.. “رمز الحب” يقترن بـ”ملك الكواكب” في سماء المملكة

قال المهندس ماجد أبوزاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن سماء السعودية والوطن العربي تشهد بعد غروب شمس غد الأحد وقوع كوكبي الزهرة (رمز الحب) والمشتري (ملك الكواكب) قرب بعضهما، ظاهريا، بقبة السماء، في حالة اقتران، ويفصل بينهما 1.4 درجة، في منظر خلاب يرى بالعين المجردة، باتجاه الأفق الغربي، في فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.

وأضاف أبوزاهرة، في بيان، أن “الزهرة والمشتري ليسا قريبين من بعضها في الفضاء، ولكنهما يظهران كذلك لأنهما يقعان سويا على نفس خط الرؤية بالنسبة لنا على الأرض، فالمشتري يبعد حوالي سبعة مرات ونصف من كوكبنا مقارنة بالزهرة”.

ويعتبر الاقتران بين الزهرة والمشتري واحد من أجمل المنظار السماوية ، نظر لأن هذين الكوكبين في غاية السطوع واللمعان، ويمكن بسهوله التفريق بينهما حيث سيقع الزهرة إلى يسار المشتري بالنسبة للراصد وسيلاحظ أن الزهرة أكثر سطوعا من المشتري.

وبشكل عام فإن اقتران الزهرة والمشتري يحدث مرة في كل عام ، ولكن هذه السنه 2019 يوجد اقترانين، حدث الاقتران الأول منذ عشر أشهر في سماء الفجر في 22 يناير، وسيكون الاقتران القادم في 11 فبراير 2021 علما بأنه لن يكون هناك اقتران بين الكوكبين العام المقبل 2020 لذلك فإن هذا حدث نادر نسبيا.

يذكر أنه بعد اقتران الزهرة والمشتري مساء الأحد ، سيلاحظ أن الزهرة يرتفع عاليا في السماء في حين أن المشتري يغطس باتجاه باتجاه الأفق الغربي تدريجيا يوما بعد يوم.