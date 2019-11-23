المملكة تتسلم رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020

أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، تسلم المملكة رئاسة مجموعة العشرين، لعام 2020.

وكتب بن فرحان، على حسابه بموقع “تويتر”: بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد حفظهم الله تشرفت اليوم بتسلم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين لعام 2020، سيكون عاما مليئا بالأمل والعمل، وسيكون عاما حافلاً بالتواصل والحوار ليكون الإنسان في قلب التنمية المستدامة ومستفيداً من تقنية العصر.. أهلاً بكم في السعودية”.

وترأس وزير الخارجية السعودي، اليوم السبت، وفد المملكة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المقام في مدينة ناغويا اليابانية.

وتتولى المملكة العربية السعودية رئاسة قمة مجموعة الـ20 لمدة عام، والتي من المقرر عقدها في الرياض العام القادم 2020.