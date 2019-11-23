المدينة المنورة.. وفاة شخص وإصابة 4 في حريق بمنزل

نشب حريق صباح اليوم (السبت) بمنزل شعبي في المدينة المنورة، ونتج عنه إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق، توفيت إحداها.

وقال العميد خالد مبارك الجهني، المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة: “تبلغنا صباح اليوم (السبت) عن حريق في منزل بحي الربوة بالمدينة المنورة”.

وأوضح الجهني، في بيان، أنه “تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع؛ وعند الوصول اتضح أن الحريق في صالة بمنزل شعبي مكون من دور واحد تم مباشرة عمليات إطفاء الحريق والسيطرة عليه وإخماده، ونتج عنه 5 إصابات لمواطنين اختناق بالدخان، تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى”.

واستطرد موضحا أن 4 حالات وضعها الصحي مطمئن، والخامسة لشاب يبلغ من العمر ٢٠ عاما توفى لاحقا بالمستشفى، وتم تسليم الموقع للجهات المختصة لاستكمال ما يلزم.