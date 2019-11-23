راشد الماجد يطرب الحضور في #ليلة_السندباد #موسم_الرياض

أطرب راشد الماجد، سندباد الأغنية الخليجية، أكثر من 22 ألف متفرج خلال “ليلة السندباد”، التي جرت أمس على مسرح محمد عبده في منطقة البوليفارد ونظمتها الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات موسم الرياض.

وبدأت أمسية الماجد بفيلم وثائقي تحدث من خلاله راشد عن مسيرته الفنية والمحطات التي مر بها لأكثر من 35 عاماً، كما تحدث عدد ممن عاصروا راشد خلال مشواره الفني وهم أحمد علوي الشاعر، وأحمد الهرمي الملحن، وأحمد الدوغجي المخرج، وبقية أصدقاء في الوسط الفني.

وفاجأ الماجد جمهوره الكبير بالدخول للمسرح دون أي مقدمة وسط أدائه أغنية الموسم “هنا قلب الرياض” قبل أن يؤدي مجموعة من أغنياته الشهيرة والتي رددها معه جمهوره في الليلة المختلفة.

ووضع القائمون على “ليلة السندباد” معرضاً خاصاً للفنان راشد الماجد، احتوى على عدد من أعماله، وصور من أبرز ألبوماته منذ بداية مسيرته في الثمانينيات الميلادية حتى اليوم، وصمم المعرض بطريقة مميزة حازت على إعجاب عدد من محبي الماجد. وكان مزاد عود راشد الماجد قد وصل إلى مبلغ 600 ألف ريال.