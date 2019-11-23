يستدرجون الضحايا بـ SMS.. القبض على عصابة نصب باكستانية في بريدة

ألقت الجهات الأمنية القبض على 4 باكستانيين ارتكبوا جرائم نصب واحتيال في بريدة.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بعن ضبط أربعة متهمين – من الجنسية الباكستانية – في العقدين الرابع والخامس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم نصبٍ واحتيال للحصول على معلومات شخصية ومالية، عبر رسائل نصية، يتم من خلالها استدراج المستهدفين بها لتوفير معلومات من خلال ادعاءات مختلفة مثل تحديث حساباتهم البنكية، أو تحويل جوائز نقدية وهمية لهم.

وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية وأجهزةِ حاسبٍ واتصال وهواتف جوال، وعددٍ من جوازات السفر ووثائق الإقامة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.