جوجل تتحدى بمليون دولار من يخترق هواتفها !

أعلنت جوجل عن استعدادها لدفع مليون دولار مكافأة لمن يستطيع اختراق رقاقة الأمان Titan M في هواتف Pixel.

وتأتي هذه المكافئة ضمن برنامج مكافآت “أمان أندرويد” التي بدأت غوغل بتطبيقه منذ سنوات، وتهدف هذه المرة للحفاظ على سرية بيانات مستخدمي هواتف Pixel الجديدة، والتي أكدت غوغل سابقا أن شرائح Titan M التي زودتها بها، والتي تعتبر بمثابة مخزن سري للبيانات، عصية على الاختراق.

وتبحث جوجل من خلال هذه الجائزة عن أي مبرمج قادر على تنفيذ التعليمات البرمجية حتى بعد إعادة ضبط الجهاز، واقتحام شريحة أمانه عن بعد.

وكانت غوغل قد بدأت برنامج “أمان أندرويد” منذ سنوات، ومنذ عام 2010 دفعت أكثر من 15 مليون دولار مكافآت للمبرمجين الذين تمكنوا من اكتشاف ثغرات في أنظمة أندرويد.

ولا تعتبر غوغل الوحيدة التي تقدم المكافآت للمبرمجين جراء خدماتهم في اكتشاف الثغرات البرمجية في الأجهزة وأنظمة التشغيل، فمايكروسوفت وآبل تتبعان هذه السياسة أيضا، بهدف منع الهاكرز من استغلال العيوب البرمجية أو بيع معلومات عنها لأطراف أخرى.