أمير الباحة يوجه بإنشاء “مركز التدخل السريع” في الجزء الأخير من عقبة الباحة

وجه الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بإنشاء مركز التدخل السريع في الجزء الأخير من عقبة الباحة.

ويضم المركز وحدة من (الدفاع المدني – المرور – الهلال الأحمر السعودي – وفريق الصيانه بإدارة النقل)، وذلك من أجل مباشرتها للحوادث التي تحدث في العقبة في اسرع وقت، ووجه بأن تقوم إدارة النقل باختيار الموقع وتهيئة المركز في أسرع وقت ممكن.

يأتي ذلك حرصا على راحة وسلامة مرتادي الطريق خصوصا أيام الشتاء نظرا لهطول الأمطار وكثافة الضباب ما يسبب ذلك إلى وقوع حوادث مرورية وانهيارات صخرية.