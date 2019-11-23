أزمة دبلوماسية بين النرويج وباكستان على خلفية حرق نسخة من المصحف

استدعت وزارة الخارجية الباكستانية، سفير النرويج لديها، للإعراب عن القلق، بعد قيام جماعة متطرفة معادية للإسلام، بحرق نسخة من المصحف الشريف.

وقالت الحكومة الباكستانية، مساء السبت على صفحتها في تويتر: “تم استدعاء سفير النرويج إلى وزارة الخارجية اليوم للإعراب عن القلق العميق من جانب حكومة وشعب باكستان، حيال واقعة تدنيس القرآن الكريم في مدينة كريستيانساند النرويجية”​​​.

وأضافت التغريدة: “تم حث السلطات النرويجية على إحالة المسؤولين عن الواقعة للعدالة لمنع تكرارها في المستقبل، كما جرى توجيه السفير الباكستاني في أوسلو لنقل رسالة احتجاج وقلق عميق من جانب باكستان إلى السلطات النرويجية”.

وبحسب موقع “نورواي توداي”، قامت جماعة “سيان” (أوقفوا أسلمة النرويج) بتنظيم تظاهرة السبت الماضي، أعلنت قبلها نيتها حرق نسخة من القرآن، وأوقفت الشرطة التظاهرة بعد أن خرق القيادي بالجماعة، ويدعى لارس ثورسين، تعليمات الأمن بعدم حرق المصاحف.