الكويت تدرس الاكتتاب في #أرامكو #اكتتاب_ارامكو

كشفت مصادر مطلعة أن «مسؤولي شركة أرامكو السعودية التقوا مؤخرا مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، لدراسة الاكتتاب في عملاق النفط العالمي، وذلك ضمن سعي الشركة لجمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار من بيع الأسهم المتوقع أن يصبح الأكبر في العالم»، وفقا لصحيفة الراي الكويتية.

وبينت المصادر أن الجانب السعودي ضم الرئيس التنفيذي أمين الناصر، والرئيس المالي لـ «أرامكو» إضافة إلى مسؤولين آخرين، مفيدة بأن اللقاء استعرض بيانات المركز المالي للشركة، إلى جانب النطاق السعري للاكتتاب الذي يقيّم «أرامكو» بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، وكذلك عائد توزيعات الشركة الذي يتوقع أن يتراوح بين 4.4 في المئة و4.7 في المئة على الأقل العام المقبل، إلى جانب تقديم البيانات المالية التقليدية التي تهم المستثمرين العالميين.

وتم تحديد النطاق السعري لطرح «أرامكو» من 30 ريالاً سعوديا إلى 32 ريالاً للسهم الواحد، فيما سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريالاً، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري، علماً بأن الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها سيكون في 5 ديسمبر المقبل.

وأكدت المصادر أن مسؤولي «أرامكو» لم يعرضوا خلال اللقاء تخصيص كمية محددة لـ «هيئة الاستثمار» للاكتتاب في الشركة، ولم تطلب الأخيرة أي حصة، حيث يرتبط قرارها بما ستخلص إليه الدراسة، أخذاً بالاعتبار أن حجم الطرح من «أرامكو» يبلغ 1.5 في المئة من إجمالي أسهم الشركة، تم تخصيص 1 في المئة لمستثمري المؤسسات.