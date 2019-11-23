عصابة “الحسابات البنكية” في قبضة شرطة مكة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة ، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال ، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها أسفرت عن ضبط تسعة مُتهمين – من الجنسية الباكستانية – تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بإرتكاب جرائم نصب وإحتيال للحصول على معلومات شخصية ومالية ، عبر رسائل نصية يتم من خلالها إستدراج ضحاياهم ، وجمع معلوماتهم من خلال إدعاءات مختلفة كتحديث حساباتهم البنكية، أو فوزهم بجوائز نقدية وهمية، وسحب مبالغ مالية من حساباتهم البنكية، وقد عثر بحوزتهم على مبلغ مالي وعدد ( ٢٥ ) جهاز جوال وعدد ( ٤٤ ) شريحة إتصال مختلفة ، جرى إيقافهم وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .

وأكدت شرطة منطقة مكة المكرمة حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها ، والله الهادي إلى سواء السبيل .