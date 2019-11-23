مصرع شاب سقط من أعلى جبال جبلة غرب #الدوادمي

لقي شاب مصرعه،اليوم، بعد سقوطه من أعلى جبل في مرتفعات منطقة جبلة،التي تقع شمال غرب الدوادمي ب 70 كيلو مترا.

وكان الشاب في نزهة بمرتفعات جبلة، و قد حاول تسلق الجبال و التي تتكون من صخور الجرانيت الملساء، التي يصعب تسلقها، كما هو الحال مع الشباب الذين يحبون مهارات التسلق، فيما انزلقت أقدامه ليسقط من ارتفاع أودى بحياته

وأفادت مصادر بأن فرق الدفاع المدني في الجمش باشرت الحادثة .

وتشتهر منطقة جبلة بتواجد المتنزهين فيها بالربيع والشتاء نظرا لما تتمتع به “هضاب جبلة” من مناظر خلابة و فريدة يعشقها الراغبون في مثل هذا النوع من السياحة و التنزه، حيث تحيط بجبلة الرمال من أغلب الاتجاهات واشتهرت بشعابها وأشجارها الوافرة المظلة وأرضها المنبسطة الواسعة وآبارها القديمة المندثرة