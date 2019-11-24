لا يريد الهلال السعودي تفويت ثالث فرصة له في السنوات الأخيرة للظفر بلقب دوري أبطال آسيا، للمرة الأولى بنظامها الجديد، والثالثة في تاريخ البطولة بعد عام 1992 و2000، عندما يحل ضيفاً على أوراوا ريد دايموندز الياباني في سايتاما في اياب الدور النهائي اليوم الاحد.

بث مباشر لمباراة الهلال واوروا اليوم الأحد 24-11-2019

يخوض الهلال النهائي الثالث له منذ عام 2014، عندما خسر أمام وسترن سيدني الأسترالي في مجموع المباراتين (تعادلا 0-0 ذهاباً، وخسر الهلال إياباً 0-1، ثم سقط أمام أوراوا ريد دايموندز بالذات في نهائي عام 2017، عندما تعادل معه في الرياض 1-1، وخسر إيابا 0-1.

بث مباشر لمباراة الهلال واوروا اليوم الأحد 24-11-2019

ويخوض الهلال المباراة وهو مصمم على وضع حد لصيام دام منذ عام 2005، عندما كان الاتحاد آخر فريق سعودي يتوج باللقب القاري.

بث مباشر لمباراة الهلال واوروا اليوم الأحد 24-11-2019

ويدخل الهلال الذي تقدم ذهاباً 1-0 بأكثر من فرصة سواء الفوز أو التعادل أو الخسارة، بفارق هدف، ولكن شريطة تسجيل الهلال على ملعب المنافس.

بث مباشر لمباراة الهلال واوروا اليوم الأحد 24-11-2019

وغادرت بعثة الهلال لليابان قبل أسبوع من المباراة، بهدف التأقلم مع الأجواء الباردة والماطرة التي تشهدها اليابان في هذه الفترة من السنة.

بث مباشر لمباراة الهلال واوروا اليوم الأحد 24-11-2019

وسيخوض الهلال الذي سيسانده نحو 3000 مشجع غادروا العاصمة الرياض عبر طائرات خاصة، المباراة بصفوف مكتملة ستشهد عودة الدولي محمد كنو بعد تعافيه التام من الإصابة، الأمر الذي سيضع جميع الأوراق بيد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

بث مباشر لمباراة الهلال واوروا اليوم الأحد 24-11-2019

وشدد قائد فريق الهلال، محمد الشلهوب، على أهمية الاستعداد بأفضل صورة ممكنة قبل خوض مباراة الإياب، وقال بعد المباراة الذهاب في تصريح لموقع الاتحاد الآسيوي: “لم يحسم شيء، أنهينا فقط المباراة الأولى، ولا زال أمامنا المباراة الثانية التي يجب أن نؤدي أفضل ما بوسعنا خلالها”.

بث مباشر لمباراة الهلال واوروا اليوم الأحد 24-11-2019

وأضاف: “لم نتوج بأي شيء بعد، ونتمنى أن نتوفق في مباراة الإياب ونحصل على هذه البطولة التي نبحث عنها منذ فترة طويلة”.

بث مباشر لمباراة الهلال واوروا اليوم الأحد 24-11-2019

وفي المقابل، فإن أوراوا ليس أمامه سبيلاً لإحراز اللقب سوى الفوز فقط، وبفارق هدفين، أو الفوز بهدف وتمديد المباراة لوقت إضافي، ولهذا سيكون تركيزه منصباً على الهجوم لتسجيل هدف يعيد المباراة لنقطة الصفر، ومن ثم البحث عن هدف ثان يحافظ عليه حتى نهاية المباراة.

بث مباشر لمباراة الهلال واوروا اليوم الأحد 24-11-2019

ويعتقد حارس مرمى أوراوا ريد دايموندز شوساكو نيشيكاوا، أن إيقافه في مباراة الذهاب من النهائي لعب دوراً في إعداده لاتخاذ القرارات في لقاء الغد، بعد أن أعطت متابعته من المدرجات منظوراً جديداً عن المواجهة.

بث مباشر لمباراة الهلال واوروا اليوم الأحد 24-11-2019

موعد مباراة الهلال واوروا اليوم الأحد والقنوات الناقلة:

البطولة: دوري ابطال اسيا 2019

المباراة: الهلال السعودي ضد اوروا الياباني

الملعب: سايتاما 2002

التوقيت: اليوم الأحد الموافق 24-11-2019 في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

Alkass Three HD خليل البلوشي

beIN Sports HD 1 عصام الشوالي

Varzish Sport HD