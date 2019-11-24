يواجه الهلال السعودي نظيره أوراوا رد دايموندز الياباني اليوم الأحد في مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال واوروا بث مباشر اليوم الاحد 24-11-2019

وكان الهلال قد انتصر على أوراوا بهدفٍ وحيدٍ في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود.

الهلال واوروا بث مباشر اليوم الاحد 24-11-2019

ويحتاج الهلال السعودي للتعادل على الأقل من أجل التتويج بدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.

الهلال واوروا بث مباشر اليوم الاحد 24-11-2019

ويحل الهلال ضيفًا على أورواه في ملعب سايتاما الذي يتسع لأكثر من 63 ألف متفرج.

الهلال واوروا بث مباشر اليوم الاحد 24-11-2019

تقام مباراة الهلال وأوراوا اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر بتوقيت مصر.

الهلال واوروا بث مباشر اليوم الاحد 24-11-2019

القناة الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا

تذاع مباراة الهلال ضد أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا على قناة beinsport HD1.

الهلال واوروا بث مباشر اليوم الاحد 24-11-2019

موعد مباراة الهلال واوروا اليوم الأحد والقنوات الناقلة:

البطولة: دوري ابطال اسيا 2019

المباراة: الهلال السعودي ضد اوروا الياباني

الملعب: سايتاما 2002

التوقيت: اليوم الأحد الموافق 24-11-2019 في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

Alkass Three HD خليل البلوشي

beIN Sports HD 1 عصام الشوالي

Varzish Sport HD