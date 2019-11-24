يواجه الهلال السعودي نظيره أوراوا رد دايموندز الياباني اليوم الأحد في مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا.
الهلال واوروا بث مباشر اليوم الاحد 24-11-2019
وكان الهلال قد انتصر على أوراوا بهدفٍ وحيدٍ في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود.
الهلال واوروا بث مباشر اليوم الاحد 24-11-2019
ويحتاج الهلال السعودي للتعادل على الأقل من أجل التتويج بدوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخه.
الهلال واوروا بث مباشر اليوم الاحد 24-11-2019
ويحل الهلال ضيفًا على أورواه في ملعب سايتاما الذي يتسع لأكثر من 63 ألف متفرج.
الهلال واوروا بث مباشر اليوم الاحد 24-11-2019
تقام مباراة الهلال وأوراوا اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر بتوقيت مصر.
الهلال واوروا بث مباشر اليوم الاحد 24-11-2019
القناة الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا
تذاع مباراة الهلال ضد أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا على قناة beinsport HD1.
الهلال واوروا بث مباشر اليوم الاحد 24-11-2019
موعد مباراة الهلال واوروا اليوم الأحد والقنوات الناقلة:
البطولة: دوري ابطال اسيا 2019
المباراة: الهلال السعودي ضد اوروا الياباني
الملعب: سايتاما 2002
التوقيت: اليوم الأحد الموافق 24-11-2019 في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة:
Alkass Three HD خليل البلوشي
beIN Sports HD 1 عصام الشوالي
Varzish Sport HD