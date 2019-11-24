هاتف غالاكسي إس 11 سيأتي بكاميرا سيلفي مركزية

كشقت تسريبات جديدة أن هاتف غالاكسي إس 11 من سامسونغ سيحتوي على كاميرا مركزية لالتقاط صور السيلفي.

ووفقاً لتغريدة من حساب شهير بتسريبات التكنولوجيا على تويتر، فإن التغييرات الملحوظة في هاتف غالاكسي الجديد، والذي لن يتم إطلاقه حتى العام المقبل، تتضمن مجموعة من الكاميرات الخلفية التي أعيد توزيع مواقعها.

وبخلاف آخر إصدارات سامسونغ -غالاكسي إس 10- الذي تتواجد فيه الكاميرا على الجانب، تشير التصاميم المسربة، إلى أن هاتف غالاكسي إس 11 الجديد سيضم كاميرا على شكل ثقب دائري يتواجد في المنتصف.

ومن المحتمل أن يكون هذا التغيير موضع ترحيب من قبل العملاء، بالنظر إلى أن موضع كاميرا السيلفي في هواتف غالاكسي الحالية، يجعل من الصعب على المستخدمين التقاط صور محددة.

وبالإضافة إلى كاميرا السيلفي الأمامية، يشير التسريب إلى تغييرات على الكاميرا الخلفية للهاتف، حيث يتوقع أن تتحول إلى مصفوفة تضم 5 عدسات موزعة في صفين، وذلك في الناحية اليسرى العلوية للجهاز.

وقد توفر هذه العدسات قدراً أكبر من التنوع والتكبير، وقد تشتمل على إصدارات حساسة للعمق والزاوية. ومن الممكن أن تأتي الكاميرا الأمامية أيضاً بدقة 108 ميغا بيكسل، ويبدو أن الشاشة ستكون أكثر انحناء أيضاً وبقياس 6.7 بوصة.

وليس من الواضح بعد إذا كانت الشركة ستضمن جميع هذه المزايا في الهاتف الجديد، وعلينا الانتظار حتى موعد الإصدار في فبراير (شباط) القادم حتى نعرف ذلك، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.