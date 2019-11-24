جنرال أمريكي: نملك أدلة واضحة على أن إيران وراء هجوم أرامكو

قال قائد عسكري أمريكي كبير أمس السبت إن هناك أدلة “واضحة ومقنعة” على أن إيران كانت وراء الهجوم على منشآت النفط السعودية في سبتمبر (أيلول).

وذكر قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينث ماكنزي، متحدثاً للصحافيين على هامش حوار المنامة 2019 المنعقد في البحرين، أن “الولايات المتحدة ستسلم الدليل إلى السعودية قريباً”.

وأضاف: “نواصل تنقيح المعلومات حول الهجمات ضد أرامكو وسنقدم هذه المعلومات بشكل أساسي للسعوديين”.

واستهدفت هجمات بطائرات مسيرة منشأتين تديرهما شركة النفط الحكومية العملاقة “أرامكو” في محافظة بقيق شرقي السعودية في 14 سبتمبر (أيلول).