وظائف مشمولة بسلم رواتب الموظفين في المجلس الأعلى للقضاء

دعا المجلس الأعلى للقضاء الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية​ لعدد (13) وظيفة للرجال موزعة على النحو التالي:​

​أولاً: مواعيد تقديم الطلبات:

1- يبدأ التقديم الساعة الثامنة (صباحاً) يوم الاحد الموافق 27 /03 /1441هـ، وينتهي الساعة 2:30 (مساءً) يوم الخميس الموافق 01 /04 /1441هـ ، وذلك عبر منظومة التوظيف جدارة.

2-فترة التقديم مستمرة على مدار (24) ساعة خلال الفترات الزمنية المحددة .

ثانياً: آلية التقديم من قبل (المتقدمين):

1. الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

2. تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

3. يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

ثالثاً: الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

1. خريجي درجة الماجستير (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

2. خريجي درجة البكالوريوس (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف).

3. الوظائف المعلن عنها للمراتب (الثامنة، السادسة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

4. الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

5. يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

6. جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

7. ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، او عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

8. الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية) .

رابعاً: إيضاحات عــامــة:

1. هيئت وزارة الخدمة المدنية في موقعها عند التعامل مع نموذج جدارة تعليمات وإرشادات من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعاً، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة) وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

2. البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم) على نظام جدارة مسئوليتها على (المتقدم) حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

3. سيقوم المجلس الأعلى للقضاء بإعلان أسماء المرشحين عبر موقعها الإلكتروني لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.