أسطول لنقل 3 الآف طالب من أبناء المرابطين في عسير

عززت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير النقل المدرسي في قاعدة الملك خالد الجوية ومدينة الملك فيصل العسكرية بـ25 حافلة لنقل أكثر من 3 الآف طالب وطالبة من أبناء وبنات المرابطين وذلك خلال احتفال نظمته قاعدة الملك خالد الجوية بحضور قائدها اللواء الطيار الركن عبدالعزيزالقديري ومدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني تم خلاله تكريم منسوبي التعليم وشركة تطوير لخدمات النقل والشركة المشغلة.

من جهته أوضح مساعد مدير عام التعليم للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة أن دعم نقل أبناء وبنات المرابطين.

يأتي عطفا على الدور الهام الذي يقومون به لحماية الوطن والذود عنه وبما يسهم فيتقديم الخدمة اللازمة لأبنائهم وبناتهم .