بالصور: تنمية السيل بالطائف تنفذ مبادرة كسوة الشتاء لأكثر من 100 عامل 

نفذت لجنة التنمية الأهلية بالسيل وبالتعاون مع أمانة محافظة الطائف مبادرة لإهداء كسوة الشتاء لمئة عاملاً من عمال النظافة.

وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة بندر العتيبي ومدير إدارة النظافة بالامانة المهندس مشعل الثمالي وعدد من أعضاء مجلس الادارة بلجنة التنمية ووحدة رفد للعمل التطوعي باللجنة.

وأوضح رئيس مجلس الادارة بأنه وإيماناً من لجنة التنمية الاهلية بالسيل وبأهمية دورها الاجتماعي تجاه كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين فقد قامت وبالتعاون مع أمانة الطائف بتجهيز أكثر من مئة كسوة شتاء ليتم إهداءها لعمال النظافة بحضور ممثلي الأمانة.



وبين العتيبي بأن: هذه الكسوة عبارة عن مغلف يحتوي على قبعة وقفازين وبجامة داخلية ولفات وجوربان وجاكيت صوف.

وتابع بالقول: لقد حرصنا على إيصال هدف هذه المبادرة من خلال توزيع هذه الكسوة عليهم لنبين لهم مدى أهمية العمل الذي يقومون به والدور الكبير الذي يمثلونه في المحافظة على بيئة مدينة الطائف.

من جهة اخرى تلقت لجنة التنمية الاجتماعية بالسيل في الطائف خطاب شكر من مؤسسة عبدالله بن إبراهيم السبيعي الخيرية.

وتضمن خطاب الشكر تتقدم مؤسستكم مؤسسة عبدالله بن إبراهيم السبيعي الخيرية بالشكر والعرفان لكم على الجهود المتتابعة والعمل الدؤوب في مشروع جميعا “أمومة”.

وقالت في الخطاب: قد سرنا كثيرا ما سمعناه من سعيكم الحثيث لانجاح المشروع شاكرين لكم الدور الكبير الذي تقومون به لادارة هذا المشروع ومتطلعين لمزيد من التعاون والشراكات الفاعلة.

من جانبه ثمن مجلس الادارة بلجنة السيل بالطائف شكر الامين العام لمؤسسة عبدالله بن ابراهيم السبيعي الخيرية الدكتور حسن بن محمد شريم راجين من الله العون والسداد للجميع.