الإطاحة بمواطن امتهن الاحتيال على محال الذهب والمجوهرات بجدة

قال الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن المُتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال أسفرت عن تمكّن الأجهزة الأمنية بشرطة محافظة جدة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، بعد توفر الدلائل على تورطه بالنصب والاحتيال على العاملين في محال بيع الذهب والمجوهرات.

وأضاف الغامدي، في بيان، أن المذكور أوهم العاملين في المحال بتحويل قيمة مشترياته على حسابهم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكاب 5 جرائم تجاوزت قيمتها مبلغ 62 ألف ريال، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة مكة المكرمة، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها، والله الهادي إلى سواء السبيل.