القبض على مواطن بعد تورطه في جريمة قتل باستخدام “رشاش” بالجوف

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، بتعرض مواطن بالعقد الثالث من العمر لإطلاق نار أدى إلى وفاته، وذلك بضاحية قارا مساء يوم الإثنين 21/ 3/ 1441 هحريًا، ولقلة المعلومات المتوفرة عن الحادث، تم تشكيل فريق عمل لتكثيف البحث والتحري عن الجاني، وتمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي من التعرف على الجاني وضبطه “مواطن بالعقد الثالث من العمر”، وبسماع أقواله أقر بفعلته، وتم الاستدلال على السلاح المستخدم “رشاش” بالحادثة وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأعلنت شرطة منطقة الجوف عن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.