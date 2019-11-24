“التعليم” تحث منسوبيها لتحديث بياناتهم الوظيفية على منصة بياناتي

وجهت وزارة التعليم، جميع منسوبيها بتحديث بياناتهم عبر منصة “بياناتي” الوظيفية.

جاء ذلك في تعميم للإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية، تضمن “إشارة إلى تعميم وزير التعليم بشأن تحديث البيانات الوظيفية لمنسوبي وزارة التعليم على منصة بيانات الوظيفية بهدف تمكين موظفي الدولة من تحديث بياناتهم في أنظمة وزارة الخدمة

المدنية الإلكترونية للإسهام في رفع جودة ودقة البيانات وتوفير خدمات إلكترونية تفاعلية

واستعلامية للموظف الحكومي لتسهيل التواصل مع الوزارة، نأمل توجيه منسوبيكم بسرعة البدء في تحديث بياناتهم عبر منصة بياناتي الوظيفية”.