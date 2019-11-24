بالصور.. تحطم طائرة في الكونغو.. والضحايا: 27 قتيلًا على الأقل

قال مسؤول إنقاذ، إن 27 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، بعضهم على الأرض، عندما تحطمت طائرة صغيرة فوق منطقة سكنية مزدحمة في مدينة جوما بشرق جمهورية الكونجو الديمقراطية، اليوم الأحد.

وقال مكتب كارلي نزانزو كاسيفيتا حاكم إقليم كيفو الشمالي في بيان، إن الطائرة التابعة لشركة بيزي بي تحطمت بعد قليل من إقلاعها في رحلة إلى مدينة بيني التي تبعد نحو 250 كيلومترًا إلى الشمال.

وقال مسؤول من شركة بيزي بي طلب عدم نشر اسمه إن الطائرة دورنييه 228-200 التي تضم 19 مقعدًا كان على متنها 16 راكبًا واثنين من أفراد الطاقم.

ولم ترد بعد أي تقارير عن سبب الحادث، وقال جوزيف ماكوندي منسق خدمات الإنقاذ في جوما لـ”رويترز”، إن 27 جثة انتشلت من بين الحطام بينها جثث عدد من الأشخاص لقوا حتفهم بفعل الحطام المتساقط.

وقال شاهد من رويترز في موقع التحطم، إن الشرطة ألقت القبض على شخص سرق مالًا من بين الحطام وأطلقت طلقات تحذيرية لتفريق أشخاص بدأوا في نهب الأمتعة.