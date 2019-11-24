النصر يرفض خطف صدارة الهلال في يوم احتفاله بالعالمية ويخسر من الوحدة #النصر_الوحده_الدوري

رفض فريق النصر ،اليوم ، اختطاف صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من الهلال الذي يحتفل بالعالمية و بطولة آسيا .

و حرم فريق الوحدة ضيفه النصر من تصدر الانفراد بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم بعدما تغلب عليه 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة العاشرة من المسابقة.

ويدين الوحدة بالفضل في هذا الفوز للهدف الذي سجله أنسيلمو دي مورايس في الدقيقة .60

ورفع الوحدة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد النصر عند 20 نقطة في المركز الثاني.

وهذا هو الفوز السادس للوحدة في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية للنصر في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في مباراتين.