أردوغان يزور قطر غدا

أعلنت الرئاسة التركية،اليوم أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيزور قطر الاثنين.

ووسط تساؤلات كثيرة بشأن الزيارة قالت الرئاسة التركية أنها تأتي لإجراء محادثات تتركز على قضايا الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنت

و أفادت الرئاسة انه سيتم خلال المحادثات “بحث السبل لزيادة التعاون بين تركيا وقطر في جميع المجالات وسيتم كذلك تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية الدولية”.

وأضاف أن إردوغان سيحضر الاجتماع الخامس للجنة الإستراتيجية العليا التركية القطرية بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

يذكر أن الدوحة قد أيدت أنقرة في عدوانها العسكري على سوريا بينما دانته معظم القوى الدولية و العربية .