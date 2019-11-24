تحذيرات أمنية بسبب الأمطار والضباب في الباحة.. و المياه تتسرب إلى داخل الكلية الأهلية #الباحه #امطار_الباحه

شهدت منطقة الباحة، اليوم، أمطارا غزيرة تسببت في تسرب المياه إلى إحدى الكليات، كما أصدر مرور المنطقة تحذيرا لقائدي المركبات من الضباب وكثافة الأمطار.

وتبلغ لمركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة من قبل أحد طلاب الكلية الأهلية عن تسرب مياه داخلها.

على الفور تم تحريك الفرق اللازمة من مركز البلد وعند الوصول وجد تسرب مياه ما أُوجب إخلاء جميع طلاب القاعة وهيئة التدريس وعددهم ٥٥ كما تم فصل التيار الكهربائي عن الموقع حتى يتم إزالة الخطورة.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وإزالة كافة مسببات الحوادث متمنياً للجميع السلامه الدائمة.

صرح بذلك الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي.