الصادرات السعودية: وصلت صادرات المملكة إلى 182 دولة في الشرق الأوسط وأسيا

قال المهندس صالح بن شباب السلمي أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية إن منطقتي آسيا والشرق الأوسط أهم المناطق التي تصدّر لها المملكة العربية السعودية، حيث وصلت صادرات المملكة إلى 182 دولة خلال العام 2018.

واستعرض السلمي دور هيئة تنمية الصادرات السعودية وأبرز خدماتها وإنجازاتها في تنمية الصادرات غير النفضية، وذلك في محاضرة (تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية أو البتروكيماوية: الواقع والتحديات) اليوم الأحد.

وقفزت الصادرات السعودية غير النفطية العام الماضي 2018، إلى 304 مليارات ريال، شاملة صادرات السلع وإعادة التصدير والخدمات، وهيمن قطاع الكيماويات والبوليمرات على الصادرات بحصة جاوزت 61% من الصادرات غير السلعية.

يأتي ذلك لتواصل الصادرات زيادتها المستمرة منذ عام 2009 وحتى عام 2014، حيث بلغت قيمتها 217 مليار ريال، وانخفضت في عام 2016م، إلى 178 مليار ريال، لتعاود الارتفاع مرة أخرى في عام 2017 إلى 193 مليار ريال.