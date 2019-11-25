استمرار هطول الأمطار الرعدية بمناطق المملكة #صباح_الخير #السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -فرصة هطول الامطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية والرياض والقصيم كذلك على مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان تشمل الأجزاء الساحلية خاصةً الأجزاء الجنوبية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.