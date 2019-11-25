جنرال عراقي ينفي الأنباء عن “انقلاب عسكري”

نفى رئيس جهاز مكافحة الاٍرهاب العراقي، الفريق الأول الركن طالب شغاتي، صحة الأنباء عن “بدء انقلاب عسكري”، واعتقال مسؤولين في المنطقة الخضراء، التي تضم المجمع الحكومي.

وقال شغاتي في تصريح، وفق وكالة الأنباء العراقية “واع” اليوم الإثنين، إن “الأخبار التي وردت على موقع إلكتروني ينتحل صفة جهاز مكافحة الاٍرهاب على فيس بوك غير صحيحة”.

وكان ناشطون تحدثوا على وسائل التواصل الاجتماعي أن الحسابات الإلكترونية لجهاز مكافحة الإرهاب تعرضت، اليوم الاثنين، للقرصنة.