تحذير من مذابح في إيران #إيران_تنتفض

قال الكاتب الإيراني الشهير عبدالكريم سروش، أحد أبرز المفكرين الإيرانيين المعاصرين، إن “الاحتجاجات الإيرانية قد تدخل مرحلة حمل السلاح، وحينئذ علينا التضرع إلى الله حتى لا تحصل مذابح كبرى”، على حد قوله.

ونقل موقع “راديو فردا” الإيراني عن سروش في محاضرة ليل السبت الأحد، إن “القمع الشديد والسريع للاحتجاجات على رفع أسعار الوقود الذي أدى إلى اعتقال عشرة آلاف إيراني في بضعة أيام ستكون له عواقب وخيمة، حتى لو نجحت السلطة في إخماد الحركة الاحتجاجية”.

وأضاف، حسب ما نقلت صحيفة “الجريدة” الكويتية: “حين تنسد طرق الاعتراض والاحتجاج أمام الناس فإنه لا تبقى خيارات سوى حمل السلاح”، منبهاً إلى أن “العنف ليس حلاً معقولاً، لكن حين تتجاهل الحكومة شعبها، وتواصل قمعه، وترفض الإصلاح الكافي، فإن العنف يصبح نتيجة طبيعية”.