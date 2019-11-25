مؤتمر صحفي يضع النقاط على الحروف في غرفة نجران

انعقد اليوم الاثنين بغرفة نجران المؤتمر الصحفي الخاص باجتماع الغرف التجارية بالمملكة وذلك بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام والمهتمين بالمنطقة.

رئيس مجلس أدارة غرفة نجران محيميد صالح آل شرمة استهل المؤتمر مرحبا بالحضور ومشيرا إلى أن كافة الافكار التي ستطرح خلال الاجتماع قد تم استلامها من جانب سمو امير المنطقة جلوي بن عبد العزيز ومؤكدا اكتمال الاستعدادات الخاصة بنجاح هذا الاجتماع الذي يضم اكثر من ٥٠ شخصية بجانب عدد كبير من رجال المال والاعمال في المملكة.

برنامج الاجتماع

في حديثه عبر المؤتمر الصحفي قال آل شرمه إن برنامج الاجتماع يصاحبه انعقاد ورش عمل تناقش عدد من الاوراق المهمة إضافة إلى طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمنطقة نجران بجانب تنظيم برنامج زيارات ميدانية لوفود الغرف التجارية الصناعية في المملكة .

أفكار طموحة

رئيس مجلس إدارة غرفة نجران شدد في حديثه على ضرورة تبنى افكار طموحة ومشروعات جديدة تناسب تطلعات المواطن في المنطقة وتنسجم مع برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠ مشيرا في هذا الخصوص إلى اهتمام سمو امير المنطقة الأمير جلوي بن عبد العزيز ، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بهذا الاجتماع .

في الاتجاه نفسه

على صعيد متصل قال رئيس مجلس إدارة غرفة نجران إن العمل يجري على قدم وساق لاستضافة اجتماع مجلس الأعمال السعودي- اليمني في اليوم الثاني من شهر ديسمبر القادم الذي سيتناول عددا من الموضوعات من أهمها : الخطة العامة للمجلس ،وامكانية توسيع التبادل التجاري وتسهيل عملية انسياب دخول السلع بين البلدين ، وتفعيل عمل اللجان الفرعية بالمجلس،اضافة الى مناقشة الفرص المتاحة في مجالات النقل والمقاولات والاستفادة من المناطق الحرة والمنافذ الحدودية الجاهزة، والمشاكل التي تواجه المستثمرين السعوديين في اليمن وغيرها من الاجندة.

مداخلات

شهد المؤتمر الصحفي عدد من المداخلات من جانب الاعلاميين والحضور وتركزت على مدى استعداد الغرفة لهذه المناسبة والاليات التي ستتبعها لتنفيذ مخرجات الاجتماع.