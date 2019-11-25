توشيبا اليابانية تطلق بريق أمل أمام مرضى السرطان

أعلنت شركة توشيبا اليابانية تطوير جهاز لفحص الدم يتيح رصد أنواع متعددة من أنواع مرض السرطان بدقة 99% في غضون ساعات فقط.

ووفق ما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الإثنين،جاء تطوير هذه التقنية ثمرة للتعاون بين شركة توشيبا وجامعة طوكيو الطبية والمركز القومي للسرطان.

وقال علماء توشيبا إن الفحص يقيس تركيز جزيئات الحمض النووي الريبوزي الدقيق التي تبعثها الخلايا السرطانية. وأضافوا أنه يستطيع رصد 13 نوعا من السرطانات في المراحل المبكرة، بما فيها سرطانات البنكرياس، والمعدة،والثدي.

وأشار الباحثون إلى أن الفحوص تجرى عن طريق جهاز صغير يستطيع تحديد المرض في غضون ساعتين، ويعتقدون أنه قد يؤدي إلى تقليل تكلفة الفحص السرطاني.