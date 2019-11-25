أربع جنسيات جديدة تستعد للسجل الذهبي في خليجي 24

على مدار 23 نسخة ماضية من بطولات كأس الخليج العربي لكرة القدم ، كان التفوق واضحا للمدربين الأجانب الذين أحرزوا أكثر من ثلثي ألقاب البطولة حتى الآن.
وعندما تنطلق فعاليات النسخة الجديدة المرتقبة من البطولة (خليجي 24) والتي تستضيفها قطر من الغد وحتى الثامن من كانون أول/ديسمبر المقبل ستكون فرصة تعزيز هذا الرصيد للمدربين الأجانب أكبر من فرص فوز مدرب وطني باللقب وذلك في ظل تواجد ستة مدربين أجانب مع المنتخبات الثمانية بالبطولة ما يعني أن نسبة تواجد المدربين الأجانب في خليجي 24 تبلغ 75 بالمئة.
وعلى الرغم من البصمات الرائعة والعديدة لمدرسة التدريب البرازيلية في تاريخ بطولات كأس الخليج ، تخلو خليجي 24 من المدربين البرازيليين.
وتتصدر المدرسة البرازيلية قائمة أكثر المدارس التدريبية إحرازا للقب الخليجي برصيد أربعة ألقاب ولكن خليجي 24 ستكون خالية تماما من مدرسة التدريب البرازيلية.
وتشهد خليجي 24 خمس مدارس تدريبية أجنبية بقيادة المدرسة الهولندية التي تقدم اثنين من مدربي هذه النسخة وهما بيرت فان مارفيك مدرب الإمارات وإيرفن كومان مد رب المنتخب العماني حامل لقب البطولة فيما تشهد هذه النسخة أيضا الفرنسي هيرفي رينار مدرب السعودية والبرتغالي هيليو سوزا مدرب البحرين والإسباني فيليك سانشيز مدرب قطر والسلوفيني سريتشكو كاتانيتش مدرب العراق.
وفي المقابل ، تشهد اثنين فقط من المدربين الوطنيين وهما ثامر عناد مدرب المنتخب الكويتي وسامي حسن الناش مدرب المنتخب اليمني.
ويشهد تاريخ البطولة على فوز ثماني جنسيات أجنبية مختلفة بلقب البطولة من مقعد المدير الفني وهي البرازيل وصربيا والتشيك وهولندا وفرنسا والبوسنة ومصر والجزائر فيما كانت الألقاب التي أحرزها مدرب وطني من نصيب أربع جنسيات هي العراقي والكويتي والسعودي والإماراتي.
وبهذا ، ستكون هناك أربع فرص في خليجي 24 لانضمام جنسية جديدة إلى السجل
الذهبي للمدربين في بطولات الخليج وهي من نصيب الإسباني سانشيز والسلوفيني كاتانيتش والبرتغالي سوزا إضافة لليمني سامي الناش وإن كانت فرص الأخير ضعيفة في ظل التفوق الواضح لمنتخبات البطولة على نظيرهم اليمني حتى الآن.
والسطور التالية توضح سجل المدربين الفائزين باللقب الخليجي عبر التاريخ:
النسخة المنتخب الفائز المدرب الفائز باللقب
1970 الكويت المصري طه الطوخي
1972 الكويت الصربي ليوبيشا بروشيتش
1974 الكويت الصربي ليوبيشا بروشيتش
1976 الكويت البرازيلي ماريو زاجالو
1979 العراق العراقي عمو بابا
1982 الكويت البرازيلي أنطونيو دوس سانتوس
1984 العراق العراقي عمو بابا
1986 الكويت الكويتي صالح زكريا
1988 العراق العراقي عمو بابا
1990 الكويت البرازيلي لويز فيليبي سكولاري
1992 قطر البرازيلي لابولا
1994 السعودية السعودي محمد الخراشي
1996 الكويت التشيكي ميلان ماتشالا
1998 الكويت التشيكي ميلان ماتشالا
2002 السعودية السعودي محمد الجوهر
2003 السعودية الهولندي بيتر فاندرليم
2004 قطر البوسني جمال الدين موسوفيتش
2007 الإمارات الفرنسي برونو ميتسو
2009 عمان الفرنسي كلود لوروا
2010 الكويت الصربي جوران
2013 الإمارات الإماراتي مهدي علي
2014 قطر الجزائري جمال بلماضي
2017 عمان الهولندي بيم فيربيك