أربع جنسيات جديدة تستعد للسجل الذهبي في خليجي 24

على مدار 23 نسخة ماضية من بطولات كأس الخليج العربي لكرة القدم ، كان التفوق واضحا للمدربين الأجانب الذين أحرزوا أكثر من ثلثي ألقاب البطولة حتى الآن.

وعندما تنطلق فعاليات النسخة الجديدة المرتقبة من البطولة (خليجي 24) والتي تستضيفها قطر من الغد وحتى الثامن من كانون أول/ديسمبر المقبل ستكون فرصة تعزيز هذا الرصيد للمدربين الأجانب أكبر من فرص فوز مدرب وطني باللقب وذلك في ظل تواجد ستة مدربين أجانب مع المنتخبات الثمانية بالبطولة ما يعني أن نسبة تواجد المدربين الأجانب في خليجي 24 تبلغ 75 بالمئة.

وعلى الرغم من البصمات الرائعة والعديدة لمدرسة التدريب البرازيلية في تاريخ بطولات كأس الخليج ، تخلو خليجي 24 من المدربين البرازيليين.

وتتصدر المدرسة البرازيلية قائمة أكثر المدارس التدريبية إحرازا للقب الخليجي برصيد أربعة ألقاب ولكن خليجي 24 ستكون خالية تماما من مدرسة التدريب البرازيلية.

وتشهد خليجي 24 خمس مدارس تدريبية أجنبية بقيادة المدرسة الهولندية التي تقدم اثنين من مدربي هذه النسخة وهما بيرت فان مارفيك مدرب الإمارات وإيرفن كومان مد رب المنتخب العماني حامل لقب البطولة فيما تشهد هذه النسخة أيضا الفرنسي هيرفي رينار مدرب السعودية والبرتغالي هيليو سوزا مدرب البحرين والإسباني فيليك سانشيز مدرب قطر والسلوفيني سريتشكو كاتانيتش مدرب العراق.

وفي المقابل ، تشهد اثنين فقط من المدربين الوطنيين وهما ثامر عناد مدرب المنتخب الكويتي وسامي حسن الناش مدرب المنتخب اليمني.

ويشهد تاريخ البطولة على فوز ثماني جنسيات أجنبية مختلفة بلقب البطولة من مقعد المدير الفني وهي البرازيل وصربيا والتشيك وهولندا وفرنسا والبوسنة ومصر والجزائر فيما كانت الألقاب التي أحرزها مدرب وطني من نصيب أربع جنسيات هي العراقي والكويتي والسعودي والإماراتي.

وبهذا ، ستكون هناك أربع فرص في خليجي 24 لانضمام جنسية جديدة إلى السجل

الذهبي للمدربين في بطولات الخليج وهي من نصيب الإسباني سانشيز والسلوفيني كاتانيتش والبرتغالي سوزا إضافة لليمني سامي الناش وإن كانت فرص الأخير ضعيفة في ظل التفوق الواضح لمنتخبات البطولة على نظيرهم اليمني حتى الآن.

والسطور التالية توضح سجل المدربين الفائزين باللقب الخليجي عبر التاريخ:

النسخة المنتخب الفائز المدرب الفائز باللقب

1970 الكويت المصري طه الطوخي

1972 الكويت الصربي ليوبيشا بروشيتش

1974 الكويت الصربي ليوبيشا بروشيتش

1976 الكويت البرازيلي ماريو زاجالو

1979 العراق العراقي عمو بابا

1982 الكويت البرازيلي أنطونيو دوس سانتوس

1984 العراق العراقي عمو بابا

1986 الكويت الكويتي صالح زكريا

1988 العراق العراقي عمو بابا

1990 الكويت البرازيلي لويز فيليبي سكولاري

1992 قطر البرازيلي لابولا

1994 السعودية السعودي محمد الخراشي

1996 الكويت التشيكي ميلان ماتشالا

1998 الكويت التشيكي ميلان ماتشالا

2002 السعودية السعودي محمد الجوهر

2003 السعودية الهولندي بيتر فاندرليم

2004 قطر البوسني جمال الدين موسوفيتش

2007 الإمارات الفرنسي برونو ميتسو

2009 عمان الفرنسي كلود لوروا

2010 الكويت الصربي جوران

2013 الإمارات الإماراتي مهدي علي

2014 قطر الجزائري جمال بلماضي

2017 عمان الهولندي بيم فيربيك