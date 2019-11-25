دوري أبطال أوروبا.. جولة حاسمة لريال وأتلتيكو مدريد وتوتنهام وسيتي

أربعة فرق قادرة على حسم تأهلها إلى دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في اليوم الأول من الجولة الخامسة الثلاثاء، يتقدمها ريال مدريد الإسباني وجاره أتلتيكو، وتوتنهام ومانشستر سيتي الإنجليزيين.

ويسعى ريال مدريد للتأهل عندما يستضيف باريس سان جرمان الفرنسي في لقاء قمة الثلاثاء في الجولة الخامسة من تصفيات المجموعة الأولى.

وكان الفريق الفرنسي ضمن تأهله في الجولة الماضية بتحقيقه اربعة انتصارات متتالية منها فوز بثلاثية نظيفة على الفريق الملكي بالذات في باريس في مستهل التصفيات.

ويحتاج الميرينغي حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13 لقباً) إلى نقطتين من المباراتين الأخيرتين أمام ضيفه سان جرمان ومضيفه كلوب بروج البلجيكي لضمان تأهله، علما أن الأخير تعادل معه على أرضه 2-2، في مباراة كان متقدما فيها بهدفين دون مقابل حتى الدقيقة 55.

كما أن تعادل أو خسارة بروج أمام مضيفه غلطة سراي التركي سيطيح بآمال الفريق البلجيكي ويخرجه من المنافسة ويمنح التأهل للفريق المدريدي بغض النظر عن نتيجته، ويحصر المنافسة بين الفريقين على البطاقة المؤهلة إلى “يوروبا ليغ”

ويعوّل زين الدين زيدان المدرب الفرنسي للفريق الإسباني على صحوة لاعبيه في المباريات الأخيرة والنتائج الكبيرة التي حققوها إن على صعيد الدوري المحلي أو في دوري الأبطال.

وفاز ريال في خمس من أخر ست مباريات خاضها، وتعادل مرة واحدة، وسجل لاعبوه 19 هدفاً، ولم يتلقوا غير هدف واحد.

ويتألق في صفوف ريال المهاجم المخضرم الفرنسي كريم بنزيمة برصيد 10 اهداف يتصدر بها ترتيب الهدافين في الدوري الاسباني واشاد به مدربه بالقول “لا ادري ما اذا كان بنزيمة افضل لاعب في الدوري حاليا، كل شخص يرى ذلك من زاوية معينة. انا سعيد من اجله وكل يوم يثبت بانه لاعب محوري في الفريق”.

واعتبر زيدان بان فريقه الان “افضل مما كان عليه في مباراة الذهاب بكل بساطة. خضنا مباراة معقدة في باريس لكن الامر اصبح من الماضي. لن نلعب للثأر، كل ما نريده هو خوض مباراة جيدة”.

ويلعب ريال من دون لاعب وسطه الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز الذي يعاني من التواء في الرباط الداخلي للركبة اليسرى، بعدما أصيب خلال التمارين مع منتخب بلاده في فترة الاستراحة الدولية منتصف الشهر الحالي، ولوكاس فاسكيز الذي تعرض الخميس لكسر في اصبع قدمه اليسرى الكبير عندما سقط أحد الأوزان على قدمه اليسرى أثناء التدريب في صالة الأحمال.

في المقابل تحتوي تشكيلة فريق المدرب الألماني توماس توخل على لائحة طويلة من المصابين تشمل الألماني ثيلو كيهرر والإسباني أندير هيريرا والبلجيكي توما مونييه.

ويتصدر باريس سان جرمان ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ريال، ويحتل كلوب روج المركز الثالث بنقطتين، وغلطة سراي رابعا بنقطة واحدة.

وتشهد مباريات الثلاثاء عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لمعترك دوري الأبطال من بوابة فريق توتنهام الإنكليزي، بعدما استلم دفة قيادته خلفا للأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو المقال من منصبه الثلاثاء الماضي.

ونجح مورينيو في أول اختبار له مع الفريق اللندني محلياً بعدما قاده للفوز على وست هام 3-2 السبت.

وسيكون امتحان مورينيو في البطولة الأوروبية سهلاً نسبياً عندما يستضيف أولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات المجموعة الثانية، وفوزه في المباراة يمنحه بطاقة العبور إلى ثمن النهائي. وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في العاصمة اليونانية أثينا انتهى بالتعادل 2-2، وهو التعادل الوحيد الذي حققه مقابل ثلاث خسارات.

وسبق لمورينيو أن خاض تجربة دوري الأبطال مع فرق ريال مدريد الإسباني وتشلسي ومانشستر يونايتد الإنكليزيين وبورتو البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي وحقق اللقب مع الأخيرين عامي 2004 و2010 على التوالي.